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Александр Братчиков: Дороги в Псковской области стали лучше ремонтировать и строить

Дороги в Псковской области стали лучше ремонтировать и строить. Такое мнение озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Спасибо за доклад, и за то, какой объем дорог делается, - обратился он к врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову. - В целом дороги стали ремонтировать и строить лучше. В Пскове большие пробки, какова судьба объездной дороги?»

Станислав Стармолотов ответил, что заключен контракт с крупным, серьезным подрядчиком. «В этом году уже зашел на объект, активизировались работы, ведутся работы как по трем береговым опорам, так и на левом берегу — там обустраивается лагерь, который обеспечит строительство навстречу», - сказал он.

Руководитель комитета подчеркнул, что также ведутся работы на путепроводе в районе Родины.

«Финансирование обеспечено и подтверждено в полном объеме, выплачена часть аванса. Ввод объекта в 2027 году, опасений в настоящее время он не вызывает», - уточнил он про строительство Северного обхода.