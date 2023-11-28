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АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь о «дорожном» парламентском часе

01.12.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась 30 ноября. Парламентский час был посвящен дорожной теме, выступал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Свою оценку докладу Станислава Стармолотова выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

 

— Владимир Васильевич, как вы оцениваете доклад, удовлетворены ли полнотой информации, какую оценку даете объему дорожных работ в регионе в 2023 году?

— Объем дорожных работ в 2023 году в регионе колоссальный, я думаю, что план будет выполнен на 100%. Станислав Янович дал полную и подробную информацию от этом в своем докладе. В принципе всех всё устроило. Работы ведутся, тут нечего добавить. Станислав Янович находится на своем месте.

— Отдельно Станислав Стармолотов коснулся проблемы, связанной с реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - это срыв подрядными организациями графиков производства работ, установленных контрактами. В настоящее время не завершены работы по 8 из 48 из них. Насколько критичны такие показатели, когда планируется завершить работы?

— Я думаю, что показатели некритичные, эти работы в любом случае завершат. Думаю, уже в следующем году их завершат, но о более конкретных датах пока сказать сложно.

— В этом году на дороги потратили беспрецедентные объемы средств. Есть ли основания полагать, что заданный темп мы выдержим и в следующем году?

— Думаю, что да. По крайней мере, мы будем на это надеяться. Более конкретные планы озвучивал в своем докладе Станислав Янович, он подробно изложил, куда пойдут средства и какие объекты будут отремонтированы в следующем году.

— Заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян обратился к региональному правительству с просьбой утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Поддерживаете ли вы такую инициативу?

— Целиком и полностью поддерживаю. Станислав Янович старается на своем рабочем месте, разбирается в проблематике, контролируют ситуацию в дорожной сфере региона. Он, действительно, профессионал.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #дороги Пскова #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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