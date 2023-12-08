Уборку снега на улицах Пскова продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове с 27 ноября

Движение транспорта ограничат по улице Некрасова в Пскове с 29 ноября

Ограничение движения на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря

Движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове закрыли из-за дорожных работ