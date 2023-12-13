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Мосты и дороги Пскова продолжают расчищать от снега. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают уборку и вывоз снега на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Дорожники очищают от снега проезжую часть, тротуары, мостовые сооружения и остановочные комплексы. Собранный снег вывозится из города.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: