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Линия уличного освещения появится в псковской деревне Загорицы

Линия уличного освещения появится в деревне Загорицы Псковского района. Как сообщается в документах на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, работы выполняются для улучшения условий безопасности и повышения уровня благоустройства, улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности поселения.

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Писковичская волость» на 2023 год в рамках муниципальной программы сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие сельского поселения «Писковичская волость» на 2022-2024 годы».

Линия будет состоять из семи железобетонных опор. Завершение работ планируется до 15 марта 2024 года.