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Магистрали Пскова расчищали от снега в ночь на 17 января

Магистрали Пскова расчищали от снега в ночь на 17 января, работа по расчистке улиц продолжается. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Ночью дорожные службы активно занимались расчисткой основных городских магистралей от последствий снегопада. Работа не останавливается, темп не снижаем», - отметил Борис Елкин.

Напомним, 16 января в Пскове шел снег. По сообщениям синоптиков, сегодня, 17 января, в Псковской области преимущественно без осадков.