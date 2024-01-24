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Участок улицы Некрасова в Пскове закрыли для транспорта

Участок улицы Некрасова в Пскове в районе здания №25 закрыли для транспорта до 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением дорожных работ до 26 января с 8:00 до 20:00 закрыт для движения автотранспорта участок автомобильной дороги на улице Некрасова в районе здания №25», - говорится в сообщении.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства, водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Ранее в связи с проведением дорожных работ на улице Некрасова в районе здания №25 закрывалась для движения одна полоса.

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Утром 24 января из-за ограничения движения образовалась пробка на улице Пушкина в Пскове.

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