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Около 80 фонарей установили на дорогах в Пушкинских Горах

Около 80 фонарей за последнее время установили на дорогах регионального значения в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Радует, что улицы Пушкинская, Ленина, Новоржевская полностью "вышли из тени". Теперь дороги от автостанции и поликлиники в сторону общежития Академии художеств имени Репина хорошо освещены. Это безусловное удобство как для водителей, так и для пешеходов», - отметила она.

Кроме того, заменили перегоревшие фонари на улице Аэродромной, началась установка на улице Молодых Патриотов.