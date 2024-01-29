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Коммунальные службы «топят лёд» на дорогах Пскова

Коммунальные службы в Пскове обрабатывают дороги противогололедными материалами и проводят ямочный ремонт. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Погода меняется ежедневно, а иногда и в течение дня. Мелкий дождик и лёгкий мороз, и в результате - жуткий гололёд. Коммунальные службы основной упор сейчас делают на посыпку дорог и тротуаров солью. "Топят" лёд», - рассказал Борис Елкин.

Переходы через ноль провоцируют деформацию асфальта, отметил градоначальник. Точечно проблему решают ямочным ремонтом.

Борис Елкин призвал водителей и пешеходов быть аккуратными при передвижении. «Берегите себя!» - заключил он.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад уже в начале недели циклон принесёт облака, осадки и согретые Гольфстримом воздушные массы.