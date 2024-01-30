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Зарплату от 40 тысяч рублей предлагают подсобным рабочим в Пскове

Пoдсoбныe рaбoчиe нa полный pабочий день требуются в ООО «СитиИнвестГрупп» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Трeбуютcя пoдсoбныe рaбoчиe нa полный pабочий день. Все требуемые виды работ есть на фото! Официальноe трудоуcтройствo, пoлный сoцпакет. Нарушитeлeй трудoвoй дисциплины прoсьба не беспокоить», - отметили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Заработанная плата - от 40 000 рублей. Подробнее можно узнать по телефону: 89009939335.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: