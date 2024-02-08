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Тротуары и дороги Пскова продолжают чистить от снега. ВИДЕО

Дорожники продолжают расчистку улиц Пскова от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Сотрудники компании чистят улицы и тротуары от снега, расчищают мостовые сооружения, убирают автобусные остановки, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: