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Пять километров дороги Изборск - Палкино - Остров отремонтируют

Ремонт дороги Изборск - Палкино - Остров проведут на участке км 35+000 - км 40+000 в Палкинском районе. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составляет 97 млн 240 тысяч 481,9 рубля.

Подрядчик должен выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя покрытия из габбро-диабаза, укрепить обочины, провести ремонт водопропускных труб, покрытия на мосту через реку Великую, отремонтировать автобусный павильон. Задание предусматривает устройство восьми шумовых полос холодным пластиком.

Окончание подачи заявок – 16 февраля. Окончание ремонтных работ – до 2 августа 2024 года.