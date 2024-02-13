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Дорожники продолжают чистить снег на тротуарах и мостах Пскова

Снег на дорогах, тротуарах и мостах Пскова продолжают убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Доброго снежного утра», - обратились к псковичам в ООО «СитиИнвестГрупп» в 6.00, опубликовав снимки ночной уборки снега.

Сотрудники компании расчищают снег, обрабатывает проезжую часть противогололедными материалами, убирают автобусные остановки.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: