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«Кузница»: Весна для псковских дорог. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас сезонная тема. В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные моменты. Например, дороги. Ежегодно после схода снега на отдельных участках ни пройти, ни проехать. Как псковские дороги пережили зиму? Помогла ли новая техника с расчисткой снега в районах? Когда дорожники планируют приступить к противоаварийному ямочному ремонту, а когда – к капитальному? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым и другими экспертами.