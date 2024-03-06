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Дорогу Псков — Гдов отремонтируют до 1 августа

Объявлены конкурсы на ремонт дорог Псков - Краколье и Бежаницы - Цевло в Псковском и Бежаницком районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по закупкам Псковской области.

Подрядчики до 1 августа и 1 сентября 2026 года выполнят ремонт и восстановление более 10 километров дорожной одежды, включая тротуары и примыкания, восстановят размытое и разрушенное земляное полотно, проведут укрепительные работы, заменят водопропускные трубы, установят бортовой камень, дорожные знаки и иные элементы безопасности, отремонтируют и благоустроят автобусные остановки и автомобильную парковку.

Сумма начальных цен контрактов - 489 млн рублей. Подрядчиков определят 26 и 25 марта.