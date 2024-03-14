АвтоМир / Дороги

Полив дорог начали проводить на псковских улицах

Полив дорог начали проводить на псковских улицах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Работники компании продолжают очищать тротуары и проезжую часть от скопившегося за зиму песка и грязи.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: