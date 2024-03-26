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Расширение улицы Ипподромной в Пскове планируют начать в 2024 году

Расширение улицы Ипподромной планирую начать в Пскове в 2024 году, это станет очередным этапом реконструкции дорог на Запсковье. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается улицы Ипподромной, она в удручающем состоянии. В данный момент разрабатывается проект ее реконструкции и уширения, потому что ее ширина явно не вмешает транспортный поток, нагрузка делится между улицами Труда и Ипподромной. Торги по ремонту завершены, контракт на стадии заключения. В этом сезоне планируется участок от улицы Леона Поземского до улицы Энтузиастов. Перекресток там тоже удручающий, огромные ямы. Постараемся сделать», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что около Сквера пограничников уже сделали ливневую канализацию и устранили место постоянного подтопления во время сильных дождей.

«Улица Труда сделана, будем делать улицы Ипподромную и Энтузиастов. Кусочек Леона Поземского тоже. На Запсковье поэтапно будем делать все», – уточнил Борис Елкин.