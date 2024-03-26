Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Участок Красноармейской набережной от улицы Полковой до Войскового переулка в Пскове будет закрыт для движения транспорта с 1 апреля по 1 июля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улицам Полковой, Войсковой и Гарнизонному переулку.
«До закрытия сделаем на путях объезда подсыпку и пройдем их грейдером», - добавил глава города.
Работы проводятся в рамках капитального ремонта дорог в микрорайоне Шабаны. Помимо асфальтирования будет вестись строительство ливневой канализации и тротуаров.