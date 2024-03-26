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Увеличение финансирования на строительство дорог обсудил бюджетный комитет Собрания

Увеличение объема финансирования по государственной программе Псковской области «Развитие транспортной системы» обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Необходимость изменения объема финансирования в разрезе структурных элементов и источников финансирования обоснована включением средств местных бюджетов, не отражаемых в законе о бюджете, но влияющих на реализацию и результаты госпрограммы», - сказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

По его словам, объем финансового обеспечения госпрограммы составляет более 45 млрд рублей и увеличивается на 58 млн 859 тысяч рублей за счет местных бюджетов.

Также значение показателя доли дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастает с 46% на конец 2025-го до 49% на конец 2026 года по результатам заключенного с Минтрансом соглашения о реализации регионального проекта на территории области до 2026 года.

Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, когда в Псковской области начнут курсировать электробусы, он отметил, что такой транспорт уже закупают в больших городах.

Станислав Стармолотов в ответ заметил, что не в ближайшей перспективе, поскольку пока в регионе слабо развита соответствующая инфраструктура, и на данный момент стоит задача увеличения количества заправок для электромобилей. Помимо этого, добавил он, стоимость электробуса значительно выше, чем стоимость автобуса, которые передвигается на газе или бензине.

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин спросил, как продвигается строительство Северного обхода города Пскова.

Северный обход Пскова строят в соответствии с графиком, заявил в ответ Станислав Стармолотов.

«Строительство Северного обхода идет планово, даже с опережением графика. Там растянут срок в связи с ограниченным финансированием, подрядчик работает активно, может еще активнее, но это не подкреплено финансированием», - пояснил он.