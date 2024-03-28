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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «Непопулярное решение»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псков, скорее всего, лишится еще одного перехода. Речь идет о переходе на улице Рокоссовского, 22а. Спусковым механизмом стало недавнее ДТП с велосипедистом на этом переходе.

По нормативам через шестиполосную дорогу должен быть либо светофор, либо подземный переход. Но, по словам главы Пскова Бориса Елкина, скорее всего, здесь будет принято «непопулярное решение». В вопросах переходов сегодня будут разбираться ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.