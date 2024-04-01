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Ямочный ремонт дорог проходит в Острове

Обслуживающая дорожная организация приступила к ямочному ремонту городских улиц в Острове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Так, одной из первых от ямочности начала избавляться улица Островских Молодогвардейцев, где происходит наиболее интенсивное движение местных и иногородних транспортных средств, включая большегрузы», - отметил глава города.

Ремонт дорожного полотна происходит с применением битумной эмульсии и гранитной крошки. При благоприятных погодных условиях дорожники планомерно охватят ямочным ремонтом все износившиеся участки дорог.