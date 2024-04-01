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Дорожники уже приступили к плановому ремонту участков псковских улиц - Борис Елкин

Дорожники уже приступили к плановому ремонту участков псковских улиц. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сообщил глава города Борис Елкин. Рабочая встреча прошла в среду, 3 апреля, в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

По словам руководителя города, на улице Юбилейной (на участке от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского) проводятся работы по приведению в порядок пешеходной зоны: на тротуарах меняют асфальт, бортовой камень и ограждения, проводят планировку зеленой зоны. Замена тротуаров, а также обновление дублирующих автодорог идет и на Крестовском шоссе. Оба ремонта — мероприятия президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Масштабный проект реализуется в микрорайоне Шабаны. На участке Красноармейской набережной — от улицы Полковой до Войскового переулка — ведется капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров с устройством ливневой канализации. У торгового центра «Гулливер» подрядная организация приводит в порядок парковочную зону. «По этой территории поступало большое количество обращений граждан, поэтому решили включить ее в план мероприятий на текущий год», — отметил Борис Елкин.

Также в активной стадии конкурсные процедуры по определению подрядчиков, которые в нынешнем дорожном сезоне займутся восстановлением изношенного асфальтового покрытия. На эти работы в дорожном фонде предусмотрено более 30 млн рублей.

«Сейчас одна из основных задач дорожных организаций — уборка улиц от пыли и грязи, скопившейся за осенне-зимний период. Дороги обеспыливаются и подметаются. В ближайшее время дорожники приступят к мойке городских улиц и остановочных павильонов», — доложил Борис Елкин.

Еще одной темой обсуждения стала организация и проведение в Пскове месячника по уборке. Администрация города принимает заявки на участие в субботниках. Некоторые организации и жители микрорайонов уже выполнили работы по благоустройству своих территорий.

Губернатор поручил усилить работу по уборке улиц Пскова, поскольку от граждан продолжают поступать жалобы на пыль и грязь. В преддверии основного дорожного сезона Михаил Ведерников напомнил о необходимости тщательного контроля за сроками и качеством выполнения работ, за исполнением подрядчиками гарантийных обязательств.