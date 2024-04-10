АвтоМир / Дороги

В Госдуме предложили ремонтировать дороги с учетом сезона отпусков

В Госдуме предложили определить федеральные автотрассы, которые наиболее популярны в период летних отпусков, и разработать для них график дорожных работ с учетом интересов водителей.

Письмо с соответствующим предложением главе Минтранса Виталию Савельеву направила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления «Развитие туризма» народной программы «Единой России» Надежда Школкина.

По словам Школкиной, в этом году дорожникам следует сформировать график дорожных работ по наиболее востребованным трассам с учетом высокого сезона отпусков и напряженного трафика, учитывая, что пропускная способность железных дорог не бесконечна, как и возможности авиасообщения, пишут «Известия».

«Предлагаю снова сформировать график дорожных работ по этим федеральным трассам с учетом климатических условий и напряженности туристического потока и обеспечить соответствующее финансирование дорожных работ согласно графику», — сказала она.