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Полив дорог проводят на улицах Пскова

Полив дорог проводят на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Помимо этого, сотрудники компании проводят текущий ямочный ремонт, убирают остановки, проезжую часть и мосты и организуют другие необходимые работы на улично-дорожной сети Пскова.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: