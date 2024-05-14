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Ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова

Ямочный ремонт картами (большими заплатками) продолжается на дорогах Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Продолжаем практику ямочного ремонта дорог картами или большими заплатками: когда вырубают обширные участки с дефектами, укладывают один слой асфальта и укатывают»,- пояснил глава города.

Борис Елкин рассказал, что контракт подписан, подрядчик готов приступить к работам с 16 мая. В список вошли самые проблемные улицы, которые не попали в план полноценного ремонта. В первую очередь будут сделаны участки улиц Толстого, Ипподромной, Вокзальной, Калинина и перекрёсток с Георгиевской.