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Подрядчик получил почти 1,3 млн рублей на ремонт псковской дороги и самоустранился от работы

ООО Агентство «Экспресс» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Псковавтодор» и агентство «Экспресс» заключили контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения. Общая стоимость контракта составила 4 298 646 рублей.

Во исполнение условий контракта заказчик произвел авансовый платёж в размере 1 289 593 рубля. Однако подрядчик не использовал этот аванс для исполнения условий контракта.

Со дня подписания контракта заказчик неоднократно направлял в адрес подрядчика письма с просьбой предоставить проектную документацию и просил завершить работы в срок, установленный контрактом - 1 июля 2024 года. При этом по состоянию на 7 мая подрядчик не представил полный пакет документов, необходимый для получения разрешения на производство работ. Соответственно, к работам по капитальному ремонту автомобильной дороги ООО Агентство «Экспресс» не приступило.

Комиссия Псковского УФАС России установила существенные нарушения условий контракта. Ведомств приняло решение о включении сведений в отношении ООО Агентство «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В УФАС отметили, что ООО Агентство «Экспресс» уже было включено в РНП ранее.