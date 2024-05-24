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Псковавтодор приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь-Крупп-Кулье

Псковавтодор приступил к асфальтированию региональной автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Протяженность ремонтируемого участка 8,5 км. Участок проходит через ряд населенных пунктов: Городище, Заходы, Крупп и Моложва, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является единственным подъездом школьного автобуса к Круппской школе.

Дорожники завершили ремонт водопропускных труб и отфрезеровали изношенное дорожное покрытие. Теперь ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняют работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожное покрытие также будет обновлено на съездах и на мосту через реку Пимжа на 16 километре дороги, укреплены обочины, приведены в порядок еще несколько автобусных остановок, нанесена дорожная разметка, искусственные дорожные неровности.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 млн рублей. Объект реализуется в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.

