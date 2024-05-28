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Законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог внесли в Госдуму

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

«Законопроект позволит расширить зону покрытия интернетом и связью и повысит ее качество – что важно не только для комфортного передвижения по дорогам, но и для работы экстренных служб в случае ЧП», - отметил один из авторов документа, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Проект проработан с Минцифры и Минтрансом, он получил положительное заключение правительства.

«Задачу организовать доступ к высокоскоростному интернету по всей стране – не только в больших, но и в малых городах, селах и вдоль трасс – в послании обозначил президент. Изменения законодательства о связи – важный шаг для ее выполнения и устранения цифрового неравенства в регионах», - подчеркнул Андрей Турчак.