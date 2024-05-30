АвтоМир / Дороги

Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

В период торжественных мероприятий, связанных с 225-летием со дня рождения А. С. Пушкина, в Пушкиногорском районе вводится временное прекращение движения транспортных средств по двум дорогам регионального значения. Об этом рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Движение прекратят:

31 мая с 9:00 до 14 июня 00:00 по участку автомобильной дороги «Пушкиногорское шоссе» с км 6+165 по км 6+370 (от старой площади до памятника А. С. Пушкину).

6 июня с 17:00 до 22:00 по участку автомобильной дороги Пушкинские Горы – Носово с км 0+000 по км 0+400 (от памятника А. С. Пушкину до поворота на турбазу.)

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения «Объезд вокруг Святогорского монастыря», по дорогам местного значения: улицы Почтовая, Заозерная, Михайлова, Восточная.