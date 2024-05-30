Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

В период торжественных мероприятий, связанных с 225-летием со дня рождения А. С. Пушкина, в Пушкиногорском районе вводится временное прекращение движения транспортных средств по двум дорогам регионального значения. Об этом рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Движение прекратят:
Объезд осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения «Объезд вокруг Святогорского монастыря», по дорогам местного значения: улицы Почтовая, Заозерная, Михайлова, Восточная.