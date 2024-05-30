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Парковку могут запретить в междворовом проезде на Завеличье

Парковку могут запретить в междворовом проезде между домами №45 и №39 на улице Народной в Пскове, такое предложение озвучили в ходе контрольного выезда на округ депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото Александра Елисеева

Вопрос о запрете парковки в междворовом проезде планируют вынести на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения.

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Напомним, предыдущее заседание комиссии по безопасности дорожного движения состоялась 24 мая. На ней, в частности, приняли решение изменить схему движения около нового парка развлечений, установить знаки движения по полосам около турбокруга на площади Победы, выделить отдельную фазу для пешеходов на перекрестке улиц Коммунальной и Народной.