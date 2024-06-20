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Новый мост планируют построить в Пскове

Новый мост планируют построить в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не можем расширить улицу Юбилейную, и Дамбу мы не изменим и не перестроим, это возможно сделать, но стоит серьезных вложений. Единственное решение, которое мы хотим реализовать и активно продвигаем – реализация реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. И в генплане у нас появился уже мост на тот берег от улиц Киселева, Народной до Шведской горки», – рассказал глава города.

Он уточнил, что данное решение позволит «разгрузить» улицу Юбилейную.