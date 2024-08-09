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Улицу Максима Горького в Пскове отремонтируют в 2025 году - глава города

Улицу Максима Горького в Пскове ждет капитальный ремонт в 2025 году, об этом этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Сейчас готовится конкурсная документация по объектам следующего года. Забегая вперед могу сказать, что у нас в ремонт попадает улица Максима Горького. Особенно участок между улицей Красноармейской и Рижским проспектом, он находится в удручающем состоянии», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что решение провести полноценный ремонт на данном участке дороги было обусловлено необходимостью сделать на дороге тротуары.