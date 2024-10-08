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Скорость ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» с 21 октября

На трассе Р-23 «Псков» у деревни Тихковицы в Ленинградской области вводят ограничения. Сначала скорость ограничат до 70 км/ч, а после – до 40 км/ч. Дорожные работы начнутся в понедельник, 21 октября. Автомобилистам нужно быть готовыми к реверсивному движению и ограничениям по скорости.

С 21 октября до 31 декабря на участке с 67-го по 69-й километр трассы Р-23 «Псков» (между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье) будут выполняться дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги. Скорость движения будет ограничена до 70 км/ч.

С 8:00 22 октября до 18:00 23 октября на этом участке в связи с устройством технологического примыкания выборочно будет вводиться реверсивное движение с ручным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» убедительно просят водителей быть внимательными при движении по участку, соблюдать требования временных дорожных знаков, не выезжать на обочину в случае затора, пишет 47news.

В компании напоминают, что заключено два госконтракта на реконструкцию участков дороги Р-23 с 54-го по 59-й км и с 59-го по 68-й км. Частично дорога будет построена заново, в том числе в обход населенных пунктов, на некоторых участках расширяют существующее направление трассы с двух до шести полос. В августе был открыт расширенный участок со 157-го по 169-й километр.