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Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове через суд требуют обновить по гарантии

В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление к подрядчику ООО «ЭкспрессСтрой», выполнившему реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Работы были приняты в декабре 2020 года, однако в ходе эксплуатации управление городского хозяйства выявило ряд дефектов. Среди проблем: трещины на осевых и стыковочных швах; разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части (локальная ямочность, выкашивание, шелушение); отклонение по высоте крышек люков относительно асфальтобетонного покрытия проезжей части (просадка) и разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг люка.

В связи с неисполнением требований по устранению указанных дефектов управление обратилось в суд с иском об обязании подрядчика выполнить свои гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта.

Предварительное и судебное заседания назначены на 28 ноября 2024 года (дело № А52-6064/2024).

Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Псковской области подан иск, касающийся выполнения гарантийных обязательств по контракту на реконструкцию перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове.