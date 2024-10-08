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Подрядчики завершили ремонт двух дорог в Псковском районе

Подрядчики завершили ремонт двух дорог в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

В деревне Верхолино Середкинской волости завершен ремонт автомобильной дороги по улице Заречной, от дома № 19 до дома № 26. Администрация района заключила контракт на выполнение работ, которые включают в себя очистку территории от кустарника, укладку асфальтобетонного покрытия на площади 1705 квадратных метров и укрепление обочин ЩПГС толщиной 10 сантиметров.

В селе Карамышево Карамышевской волости подрядчик выполнил ремонт участка дороги по улице Юрия Гагарина от школы до улицы Красных Партизан. Проведены работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на общей площади 495 квадратных метров, укреплению обочин ЩПГС толщиной 10 см.

«На сегодняшний день погодные условия позволяют подрядчикам продолжать ремонт дорог, запланированных на этот год. Оставшиеся работы будут выполнены в полном объёме. Начался процесс формирования районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, где дорожной отрасли будет уделено необходимое внимание», - рассказали в администрации.