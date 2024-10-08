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На четырех участках трассы А-122 в Псковской области заработали новые линии освещения

Введены в эксплуатацию новые линии освещения на автомобильной дороге А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Локнянском, Новосокольническом и Великолукском районах. Работы проведены в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фотографии: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Устройство стационарного электрического освещения выполнено на пешеходных переходах, локальных пересечениях и примыканиях в населенных пунктах Валуевское, Башово, Насва и Русаново. Общая протяженность линий освещения составляет 1,397 км. Освещение управляется с помощью автоматизированной системы через единый диспетчерский центр. Специалисты могут регулировать уровень освещенности дороги в зависимости от времени суток. Это позволяет снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление электроэнергии, отслеживать возможные поломки в системе освещения в реальном времени.

«Устройство освещения остается одной из самых действенных мер для повышения безопасности на участках федеральных дорог. Оно позволяет добиться снижения аварийности на 20–30%. Обеспечение безопасности на федеральных автомобильных дорогах в Псковской области является первостепенной задачей управления дорог, поэтому работа в данном направлении будет продолжаться», - подчеркнул заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.