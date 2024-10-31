АвтоМир / Дороги

«Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности детей вблизи школ

«Единая Россия» запустила проект «Дом-школа-дом» по повышению безопасности детей вблизи школ. К сентябрю 2026 года планируется снизить количество выявленных нарушений минимум в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Проект «Дом-школа-дом», реализуемый в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», нацелен на сокращение количества небезопасных участков улично-дорожной сети, расположенных вблизи образовательных учреждений.

В рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги» на постоянной основе ведется мониторинг безопасности пешеходных переходов, уровня их освещения, постановки ограждений, строятся тротуары, обустраиваются парковочные карманы, устанавливаются светофоры типа Т7 и так далее.

На первом этапе реализации проекта «Дом-школа-дом» планируется провести мониторинг ситуации вокруг школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. Далее провести категоризацию и приоритезацию проблемных участков и приступить к их устранению.

В рамках первого этапа будут организованы выездные проверки и анкетирование жителей муниципалитетов, включая родителей и обучающихся, охватив все школы, дошкольные учреждения и организации дополнительного детского образования. Принять участие в онлайн-опросе «Дом-школа-дом» можно по ссылке.

Напомним, народной программой партии «Единая Россия» предусмотрено создание комфортной городской среды, а также условий для безопасного передвижения по населённому пункту.