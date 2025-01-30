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Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ

Движение ограничат по одной полосе Октябрьского проспекта в районе пересечения с улицей Некрасова в Пскове 8 февраля с 8:30 до 22:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова

Также движение ограничат 6 февраля с 8:00 до 16:00 на участке улицы Фрунзе вблизи дома № 59.

С 6 по 7 февраля с 8:00 до 17:00 закрывается для движения участок Нижнечерехинской Дороги от дома № 41 до дома № 35. С 17:00 до 8:00 движение будет работать.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.