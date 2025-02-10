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Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей

Проект закона о штрафах до одного миллиона рублей за необеспечение безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Проектом закона (672817-8) предлагается внести изменения в статьи 3.5 и 12.34 КоАП РФ и усилить ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

В последний раз размеры штрафов за подобное менялись семь лет назад. Вместе с тем за первые девять месяцев 2023 года статистика показала увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, при этом, среди таких ДТП довольно распространены крупные аварии, с многочисленными пострадавшими и погибшими, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим, проект закона предусматривает за совершение указанного административного правонарушения наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 600 тысяч рублей. При этом, в случае, если указанные действия, повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей, пишет «Интерфакс».

Проект закона внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР: лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, председателем комитета по труду Ярославом Ниловым и другими.