←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 10.02.2025 11:000 Шесть метров под уровнем Пскова 10.02.2025 17:250 Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей 10.02.2025 17:230 Движение транспорта ограничат на части Октябрьского проспекта в Пскове 10.02.2025 11:000 Шесть метров под уровнем Пскова 07.02.2025 07:441 Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» оперативно огородили открытые люки на улице Маргелова в Пскове 06.02.2025 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей

10.02.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

Проект закона о штрафах до одного миллиона рублей за необеспечение безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Проектом закона (672817-8) предлагается внести изменения в статьи 3.5 и 12.34 КоАП РФ и усилить ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

В последний раз размеры штрафов за подобное менялись семь лет назад. Вместе с тем за первые девять месяцев 2023 года статистика показала увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, при этом, среди таких ДТП довольно распространены крупные аварии, с многочисленными пострадавшими и погибшими, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим, проект закона предусматривает за совершение указанного административного правонарушения наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 600 тысяч рублей. При этом, в случае, если указанные действия, повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей, пишет «Интерфакс».

Проект закона внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР: лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, председателем комитета по труду Ярославом Ниловым и другими.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2301 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.02.2025, 17:250 Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей 10.02.2025, 17:230 Движение транспорта ограничат на части Октябрьского проспекта в Пскове 10.02.2025, 12:520 23-летний пскович сел за руль автомобиля Kia в нетрезвом виде 10.02.2025, 11:120 Столкновение на круговом перекрестке Инженерной в Пскове попало на видео
10.02.2025, 11:000 Шесть метров под уровнем Пскова 10.02.2025, 10:410 Lexus и Volkswagen столкнулись на кольцевом движении в Пскове 10.02.2025, 09:540 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина 09.02.2025, 18:210 Водитель и пассажир пострадали при наезде Subaru на дерево в Псковском районе
09.02.2025, 16:100 В России составили список самых дорогих автомобилей на рынке 09.02.2025, 15:303 В Пскове сбит велосипедист на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской 08.02.2025, 12:400 В Пскове поезд зацепил припаркованную автомашину 07.02.2025, 17:220 Устроивший ДТП в Палкинском районе водитель Opel был без прав
07.02.2025, 14:280 «Легковушка раздавлена как консервная банка»: ДТП произошло на трассе в Палкинском районе 07.02.2025, 10:520 В Пскове доставщик на электровелосипеде врезался в паркующуюся машину. ФОТО 07.02.2025, 07:441 Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» оперативно огородили открытые люки на улице Маргелова в Пскове 06.02.2025, 23:170 Audi и Lada Largus получили технические повреждения в столкновении на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове
06.02.2025, 20:330 Две машины столкнулись на перекрёстке улиц Энтузиастов и Труда в Пскове 06.02.2025, 13:310 В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку 06.02.2025, 11:530 Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 39% за год 06.02.2025, 09:560 Автомобиль вылетел в кювет на подъезде к псковской деревне Щиглицы
06.02.2025, 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега 05.02.2025, 17:500 На улице Молодежной в Пскове ограничат движение транспорта 05.02.2025, 17:490 Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля 05.02.2025, 17:000 Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30%
05.02.2025, 15:310 На ремонт 800 метров дороги в Новоржевском округе могут выделить свыше 9 млн рублей 05.02.2025, 09:310 Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе 04.02.2025, 18:220 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ 04.02.2025, 17:031 Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены
04.02.2025, 15:580 Схема движения транспорта изменилась в районе площади псковского аэропорта 03.02.2025, 17:550 Виновник ДТП в Псковском районе выплатит 1,6 млн рублей детям погибшей пассажирки  03.02.2025, 17:430 Движение на участке улицы Белинского в Пскове ограничат до 21 февраля 03.02.2025, 17:300 Полосу движения на улице Некрасова в Пскове закроют для дорожных работ
03.02.2025, 14:150 Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове 03.02.2025, 12:270 Восемь человек пострадали в ДТП за пять дней в Псковской области 02.02.2025, 20:190 Авария произошла у кафе «Берёзка» в Пскове 01.02.2025, 22:310 Грузовик «догнал» легковой автомобиль на перекрестке Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
01.02.2025, 19:200 Смертельная авария произошла на трассе «Псков» в Лужском районе 31.01.2025, 14:480 Столкновение двух машин произошло в Пскове на Рижском проспекте у дома №93. ВИДЕО 31.01.2025, 14:090 Пешехода сбил водитель автомобиля Mazda в Великих Луках 31.01.2025, 14:080 Норматив по парковкам в новых микрорайонах Пскова планируется увеличить — Дмитрий Барабанов
31.01.2025, 13:492 Доработать напильником 30.01.2025, 18:280 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове при повороте налево с двух полос 30.01.2025, 16:230 Пьяный водитель Lifan в Печорах чуть не сбил памятник Архистратигу Михаилу 30.01.2025, 15:220 Рейсовый автобус наехал на BMW в Пскове
30.01.2025, 12:370 Автобус и «Газель» столкнулись на Четырех углах в Пскове 30.01.2025, 12:310 В Пскове проводится процессуальная проверка в отношении водителя, причинившего травмы сотруднику ДПС 30.01.2025, 11:500 Более 80 км дорог и 9 мостов отремонтируют в Псковской области по новому нацпроекту 30.01.2025, 10:008 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
29.01.2025, 17:210 На ремонт улицы Леона Поземского в Пскове могут выделить свыше 300 млн рублей 29.01.2025, 16:410 Автобус столкнулся с машиной на Ольгинском мосту в Пскове 29.01.2025, 16:290 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 января 29.01.2025, 15:300 Водитель Peugeot «пропахал» газон и выехал на тротуар в Пскове. ФОТО
29.01.2025, 15:070 «Росавтодор» отметил снижение на 7,1% числа ДТП на федеральных трассах 29.01.2025, 13:160 ГАИ опровергла слухи о массовом аннулировании регистрации машин 29.01.2025, 12:490 Пенсионера на велосипеде сбил водитель ВАЗа в Великих Луках 29.01.2025, 11:182 Пешеходный переход могут оборудовать на пересечении набережной и Рижского проспекта в Пскове
29.01.2025, 11:050 Стоянку автомобилей ограничат на улице Максима Горького в Пскове 29.01.2025, 10:512 Разметку изменят на круговом перекрестке на улице Инженерной в Пскове 29.01.2025, 10:341 ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове 29.01.2025, 10:270 Пешеходный переход может появиться возле дома №134 на улице Инженерной в Пскове
29.01.2025, 10:070 Светофор установят на улице Декабриста Пущина в Пскове  29.01.2025, 07:300 Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорог в Великих Луках 28.01.2025, 21:550 Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе 28.01.2025, 21:190 Судебные приставы Псковской области взыскали более 8,4 млн рублей с пьяных водителей
28.01.2025, 20:400 Президент призвал пересадить чиновников на российские автомобили 28.01.2025, 19:420 ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове 28.01.2025, 17:180 Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33% 28.01.2025, 17:021 Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове
28.01.2025, 16:220 Мужчина упал под колеса автомобиля на остановке «Торговый центр» в Пскове 28.01.2025, 15:400 ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Юбилейной в Пскове 28.01.2025, 15:080 Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений 28.01.2025, 14:200 ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП
28.01.2025, 10:570 Последствия ночного ДТП устраняют на улице Труда в Пскове 28.01.2025, 10:370 Более 270 псковских водителей наказали за тонировку стекол автомобиля с начала года 28.01.2025, 10:190 Ремонт проездов вдоль домов №1 и №9 на улице Алтаева в Пскове начнется весной 28.01.2025, 10:100 Пассажир попал в реанимацию после столкновения Audi-100 с опорой освещения в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.