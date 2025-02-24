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В показатели программы «Развитие транспортной системы» в Псковской области внесут изменения

Внесение изменений в государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы» обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В паспорте государственной программы меняется подраздел «Показатели государственной программы» в целях приведения в соответствие с указом президента РФ.

В подраздел «Сведения о порядках предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области в рамках реализации государственной программы» вносятся изменения. Из положения о порядке предоставления и распределения субсидий на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Псковской области исключаются направления расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В связи с этим заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, что подразумевается под дворовыми территориями.

«Есть вопрос к формулировке "дворовые территории". Они же у нас есть разные. Есть частные, есть муниципальные, есть дворовые проезды», – спросил Александр Братчиков.

Докладчик ответил, что дворовыми территориями по программе считаются территории, не требующие документов, подтверждающих право собственности.

Также председатель комитета уточнил сроки строительства Северного обхода.

«Работа идет, контакт заключен. По графику срок завершения работ - 2027 год. Есть некая посадка по федеральному финансированию», – ответил докладчик.