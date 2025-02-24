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Директор «Ситиинвестгрупп»: Ямы на дорогах мешают их качественно убирать

Качественно убирать дороги и тротуары зачастую мешает износившееся асфальтное покрытие. Такими сведениями поделился директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Провалы на дорогах не позволяют качественно их убирать. В них образуются лужи, которые никуда не деваются и не уходят, при расчистке снега его не вычистить до конца. С тротуарами также есть проблема из-за того, что их покрытие в некоторых местах не соответствует никаким нормативам. Это трудоемкая работа, которую получится избежать, когда их отремонтируют. Это будет удобно и приятно, не нужно будет гробить дорогую технику», - отметил Павел Талебин.

Он подчеркнул, что сотрудники его компании стараются максимально бережно относиться к дорожному покрытию, особенно на отремонтированных дорогах.

«Каждую отремонтированную улицу мы стараемся беречь и сообщать, если что-то произошло: шов разошелся, ямки появились. Если есть наша вина, мы стараемся ее сразу устранить. Все мы люди, и от случайностей не застрахованы», - добавил Павел Талебин.