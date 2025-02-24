АвтоМир / Дороги

Директор «Ситиинвестгрупп»: Несмотря на механизацию, отказаться от ручного труда невозможно

Отказаться от ручного труда для качественной уборки города не получится, несмотря на механизацию, так как в городе достаточно труднодоступных для техники мест. Таким мнением поделился директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Полностью отказаться от ручного труда невозможно, так как есть остановки, лестницы и мосты. Также есть узкие тротуары, куда не заедет никакая техника. У нас есть несколько Bobcat, но сделать круг по тому же Запсковью - это очень долго. Создаются трудности на дорогах из-за разгрузки и погрузки техники. Возле областной больницы, если я приеду на грузовике, то не проедет больше никто», - сказал Павел Талебин.

Он уточнил, что с кадрами проблем у ООО «Ситиинвестгрупп» нет, штат укомплектован.

«С кадрами все хорошо, текучка есть, но в разумных пределах, от этого никуда не деться», - добавил гость студии.