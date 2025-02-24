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Ямочный ремонт в Пскове начнут проводить с середины апреля

Ямочный ремонт на улицах Пскова начнут проводить с середины апреля при благоприятных погодных условиях. Об этом рассказал директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Ямочный ремонт планируется с середины апреля при температуре +10 градусов, если будет ниже, то ямочный ремонт будет неэффективен. Смотрим по погоде. В этом году будет не самый большой объем работы», - сказал Павел Талебин.

Он отметил, что в Пскове не так много проблемных зон.

«Реально требует ремонта мост Александра Невского. Если не получится в этом году сделать ремонт, то будет большой объем работы, там проблемный участок. Затем вся техника будет переведена на летнее содержание», - добавил Павел Талебин.