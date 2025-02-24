За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега

За прошедшую зиму из города Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега. Такими сведениями поделился директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он отметил, что зима прошла без сложностей со стороны уборки дорог.
«Сложностей, связанных с погодными условиями, как таковых не было, по сравнению с предыдущей зимой. В прошлом году мы вывезли 23 тысячи кубометров снега, в этом году чуть больше двух тысяч. В десять раз меньше. Было больше обработки, перепады через ноль были умеренные. Сейчас асфальт пострадал меньше, так как многие дороги обновили. Все меньше становится проблемных участков», - подчеркнул Павел Талебин.