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За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега

За прошедшую зиму из города Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега. Такими сведениями поделился директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Зима была действительно европейская, умеренная, без сильных осадков, непохожая на предыдущие. Я считаю, что в целом не было никаких эксцессов, отработали в штатном режиме», - сказал Павел Талебин.

Он отметил, что зима прошла без сложностей со стороны уборки дорог.

«Сложностей, связанных с погодными условиями, как таковых не было, по сравнению с предыдущей зимой. В прошлом году мы вывезли 23 тысячи кубометров снега, в этом году чуть больше двух тысяч. В десять раз меньше. Было больше обработки, перепады через ноль были умеренные. Сейчас асфальт пострадал меньше, так как многие дороги обновили. Все меньше становится проблемных участков», - подчеркнул Павел Талебин.