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«Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 марта.

Гость студии – директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Любовь Кузнецова поговорила с ним об уборке дорог областного центра. В рамках муниципальных контрактов подрядная организация занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья, Запсковья, микрорайонов Овсище и Любятово.

Как прошел осенне-зимний сезон для компании с точки зрения уборки и содержания дорог? Какие были сложности? Достаточно ли техники и рабочих рук? Почему асфальт периодически приобретает белый цвет? Как весной избежать «пыльных бурь»? Об этом и многом другом – в эфире.