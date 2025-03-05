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На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией

На трех региональных автодорогах в Псковской области появятся автоматизированные посты весогабаритного контроля с автоматической дорожной метеорологической станцией. Согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по двум участкам автодорог в 2025 году будут идти проектные работы. На третьем идут непосредственно сами дорожные работы, выбран подрядчик для выполнения строительного контроля.

«Псковавтодор» по итогам конкурсной процедуры 10 марта заключил контракт с ООО «Проектная компания Лидергрупп» стоимостью 2 млн 336 тысяч рублей.

Подрядчик должен подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания капитального ремонта дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп на участке км 130+646 – км 131+246 (устройство АПВГК – автоматизированного поста весогабаритного контроля с автоматической дорожной метеорологической станцией) в Гдовском районе.

Срок выполнения работ - до 22 декабря 2025 года.

11 марта заканчивается прием заявок на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по устройству АПВГК с автоматической дорожной метеорологической станцией на автодороге Порхов - Успенье на участке км 63+830 – км 64+466 в Бежаницком муниципальном округе. Начальная цена 3 млн 58 тысяч 844,23 рубля.

6 марта заключен контракт с ООО «Инжиниринговое управление» стоимостью 1 млн 505 тысяч рублей на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по устройству АПВГК с автоматической дорожной метеорологической станцией на автодороге Великие Луки – Усвяты на участке км 70+525 – км 71+125 в Усвятском районе.

Сами работы выполнит ПАО «Вымпел-Коммуникации» по контракту стоимостью 108 млн 109 тысяч 52,09 рубля от 26 августа 2024 года. Окончание выполнения работ: 30 августа 2025 года.