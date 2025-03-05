Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля

Ограничение движения грузового транспорта введут в Новосокольническом районе с 17 марта, сообщается в Telegram-канале главы района Виталия Соловьева.
Ограничения будут действовать с 17 марта по 15 апреля.
«Просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к данным мерам и заранее планировать свои маршруты. Берегите себя и своих близких!» - добавил Виталий Соловьев.
Напомним, что подобные ограничения вводятся в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля.
Также временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по дорогам на территории Псковского района с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства, вводится с 17 марта по 15 апреля.