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Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля

Ограничение движения грузового транспорта введут в Новосокольническом районе с 17 марта, сообщается в Telegram-канале главы района Виталия Соловьева.

«Водители, обратите внимание! Постановлением администрации района от 10 марта вводится временное ограничение движения грузового транспорта по местным дорогам. Данное решение принято для обеспечения безопасности и просушки дорожного покрытия», - отметил Виталий Соловьев.

Ограничения будут действовать с 17 марта по 15 апреля.

«Просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к данным мерам и заранее планировать свои маршруты. Берегите себя и своих близких!» - добавил Виталий Соловьев.

Напомним, что подобные ограничения вводятся в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля.

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Также временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по дорогам на территории Псковского района с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства, вводится с 17 марта по 15 апреля.