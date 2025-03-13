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Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова

Список дорог, которые необходимо отремонтировать в Новоржевском муниципальном округе, формируется по итогам встреч с жителями, сообщил глава округа Любовь Трифонова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Такая теплая зима помогла нам, но подрядчики (для уборки снега) были определены. Когда выпадал снег, мы работали в штатном режиме, оперативно, жалоб от жителей не было. Расчистка и подсыпка дорог выполнялись оперативно. Сейчас дороги оставляют желать лучшего, но нам нужно набраться терпения, чтобы при наступлении плюсовых температур выполнить те работы, которые необходимы на той или иной дороге», - сказала Любовь Трифонова.

Глава округа отметила, что план ремонта дорог у администрации есть. «Мы сами объявляем закупочные процедуры, и наш план создается из наиболее проблемных участков и заявок жителей. Список проблемных участков мы формируем по результатам встреч с жителями», - заключила она.