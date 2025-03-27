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Станислав Стармолотов: Проблем с дорожной техникой нет

Проблем с дорожной техникой в Псковской области нет, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Появились некоторые сложности с поставками запчастей на зарубежную технику, но коллеги на рынке по тому направлению работают, нашли пути», - пояснил начальник комитета.

Станислав Стармолотов отметил, что отечественные аналоги если и уступают зарубежным, то незначительно. «Поэтапно, может, перейдем на других производителей. Проблем с техникой нет», - заключил он.