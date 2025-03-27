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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 1 апреля

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 38-50 километрах ограничение скорости движения будет действовать на левой полосе с 9:00 до 17:00. На участке будет проводиться механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

На 46-48 километрах введут ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. На данном участке будут проводить очистку от пыли и грязи у разделительной полосы.

На 42-55 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00. На участке будут проводить мойку разделительной полосы.

На 42-50 километрах введут ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00. Будет производиться механическая очистка и мойка обочин.